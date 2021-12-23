В Україні підскочуть тарифи на воду: скільки платитимемо у 2022 році

Українці побачать нові суми у платіжках за воду.

В Україні було скориговано ціни на послуги водопостачання та водовідведення, у зв’язку з чим українці, які користуються послугами 45 профільних підприємств по всій країні, побачать збільшення суми у платіжках.

Про це інформує пресслужба "Київводоканалу".

Зазначається, що за підсумками засідання НКРЕКУ було ухвалено рішення підняти ціни на користування водопостачанням. Це обумовлено відразу рядом факторів, серед яких збільшення витрат на електроенергію, тепло та газ, а також збільшення податкових зборів.

Таким чином, тарифи на воду в середньому зростуть на 5 гривень і складуть 30,38 грн за 1 кубічний метр, з них:

централізоване водопостачання подорожчає з 13,344 грн до 16,164 грн;

централізоване водовідведення подорожчає з 12,036 грн до 14,22 грн;

У відомстві підрахували, що середньостатистична сім’я із трьох осіб, яка за місяць використовує 6,5 кубометра холодної води побачить у своїх платіжках подорожчання на 32,5 гривні.

Як повідомлялося раніше, фінансист Сергій Фурса пояснив "Телеграфу", чому в Україні продовжують зростати ціни на комуналку.

Варто зазначити, що ціни в Україні піднімуться не тільки на комуналку, а й на харчові продукти, наприклад, це торкнеться хліба, круп і цукру, але повний список набагато ширший.