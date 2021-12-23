Комуналка — це дорого в будь-якій країні світу: Фурса пояснив, чому тарифи в Україні продовжать зростати

Комунальні платежі є індикатором ринку, а в Україні цей показник нижчий за норму

У найближчому майбутньому на українців очікує підвищення комунальних тарифів, незважаючи на ймовірне невдоволення народу. До цього підштовхує загальна ринкова ситуація.

Подібні прогнози "Телеграф" дізнався у розмові із фінансистом Сергієм Фурсою.

За словами фахівця, розмір комуналки, який платять в Україні, набагато нижчий за потрібний ринковий рівень. При цьому тарифи, як і ціни, мають відповідати тенденціям ринку. Саме тому на нас чекають чергові подорожчання платежів за газ, світло, воду тощо.

"Для тих, хто не може заплатити за комуналку за ринковими цінами, у нас у країні передбачені субсидії. А тим, кому платіжки просто здаються високими, доведеться змиритися та платити", — наголошує Сергій Фурса.

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Також фінансист додав, що витрати на комуналку є доволі значними у всіх країнах світу. При цьому що північніше розташована держава, тим більше грошей людям доводиться викладати за ці платежі.

"У тій же Британії, якщо ви прийдете взимку в гості, то відчуєте, що в будинку "трохи холодно". Скажімо так: набагато холодніше, ніж в українських квартирах", — зазначив Фурса.

Також у розмові з "Телеграфом" фахівець розповів, чого наступного року можна чекати від курсу валют та економічної ситуації загалом. Детальніше читайте у нашому матеріалі: "Доведеться змиритися і платити", – економіст Фурса про тарифи та курс долара в Україні