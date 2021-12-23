Коммуналка — это дорого в любой стране мира: Фурса объяснил, почему тарифы в Украине продолжат расти

Коммунальные платежи являются индикатором рынка, а в Украине этот показатель ниже нормы

В ближайшем будущем украинцев ожидает повышение коммунальных тарифов, несмотря на вероятное недовольство народа. К этому подталкивает общая рыночная ситуация.

Подобными прогнозами с "Телеграфом" поделился финансист Сергей Фурса.

По словам специалиста, размер коммуналки, который платят в Украине, намного ниже требуемого рыночного уровня. При этом тарифы, как и цены, должны соответствовать тенденциям рынка. Именно поэтому нас ожидают очередные подорожания платежей за газ, свет, воду и т.п.

"Для тех, кто не может заплатить за коммуналку по рыночным ценам, у нас в стране предусмотрены субсидии. А тем, кому платежки просто кажутся высокими, придется смириться и платить", — подчеркивает Сергей Фурса.

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Также финансист добавил, что расходы на коммуналку являются высокими во всех странах мира. При этом чем севернее расположено государство, тем больше денег людям приходится выкладывать за эти платежи.

"В той же Британии, если вы придете зимой в гости, то ощутите, что в доме "слегка холодно". Скажем так: гораздо холоднее, чем в украинских квартирах", — отметил Фурса.

Также в беседе с "Телеграфом" специалист рассказал, чего в предстоящем году можно ждать от курса валют и экономической ситуации в целом. Подробнее читайте в нашем материале: "Придется смириться и платить", – экономист Фурса про тарифы и курс доллара в Украине