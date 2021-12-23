В Украине взлетят тарифы на воду: сколько будем платить в 2022 году

Украинцы увидят новые суммы в платежках за воду.

В Украине были скорректированы цены на услуги водоснабжения и водоотведения, в связи с чем украинцы, пользующиеся услугами 45 профильных предприятий по всей стране, увидят увеличение суммы в платежках.

Об этом информирует пресс-служба "Киевводоканала".

Отмечается, что по итогам заседания НКРЭКУ было принято решение поднять цены на пользование водоснабжением. Это обусловлено сразу рядом факторов, среди которых увеличение расходов на электроэнергию, тепло и газ, а также увеличения налоговых сборов.

Таким образом тарифы на воду в среднем вырастут на 5 гривен и составят 30,38 грн за 1 кубический метр, из них:

централизованное водоснабжение подорожает с 13,344 грн до 16,164 грн;

централизованное водоотведение подорожает с 12,036 грн до 14,22 грн;

В ведомстве подсчитали, что среднестатистическая семья из трех человек, которая за месяц использует 6,5 кубометра холодной воды увидит в своих платежках подорожание на 32,5 гривны.

Как сообщалось ранее, финансист Сергей Фурса объяснил "Телеграфу", почему в Украине продолжают расти цены на коммуналку.

Стоит отметить, что цены в Украине поднимутся не только на коммуналку, но и на продукты питания, например, это затронет хлеб, крупы и сахар, но полный список гораздо шире.