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Кожна друга покупка – ризикована: як українців обманюють в Інтернеті

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Микита Синицін Микита Синицін
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Жертвою шахраїв можна стати за кожної другої покупки в Інтернеті Новина оновлена 15 грудня 2021, 18:56
Жертвою шахраїв можна стати за кожної другої покупки в Інтернеті

Як не стати жертвою фішингу ваших даних шахраями

Не встигла розпочатися реалізація ініціативи президента про видачу 1000 гривень за вакцинацію, як вона привернула увагу шахраїв. Як повідомила прес-служба «Приватбанку», шахраї пропонували перейти на сторонній сайт «для реєстрації» та залишити там свої особисті дані та банківські реквізити.

"Телеграф" дізнався, наскільки великий ризик стати жертвою шахраїв, роблячи покупки в Інтернеті.

Можна втратити гроші у 45% випадків покупок

Найчастіше з випадками шахрайства в Інтернеті українці стикаються під час онлайн-закупівель. Згідно з опитуванням, проведеним співробітниками OLX Group у чотирьох країнах, в Україні зі спробами «фішингу» та іншими шахрайствами за перше півріччя 2021 року стикалися 45% українських онлайн-покупців. Для порівняння, у сусідній Польщі цей показник становить 50%, а у Румунії – 60%.

Проте у 2020 році з онлайн-шахрайством стикалися лише 22% українців, які намагалися щось купити у Мережі.

Разом із зростанням кількості спроб зростає та поінформованість українців про онлайн-шахрайства. Тож якщо 2020 року успішними для шахраїв виявлялися, за даними опитування, 38% шахрайств, то 2021 року — лише 24%.

Щоправда, звертаються до поліції на дії шахраїв лише близько 10% українців, які зіткнулися із шахрайством.

Найчастіше використовують Viber

За даними опитувань, найбільш популярним месенджером для відправлення повідомлень у онлайн-шахраїв є Viber — 83% посилань, 6% СМС і тільки 2% електронною поштою.

За словами Віктора Нобіуза, керівника відділу бізнес-аналітики OLX Україна, приблизно 40% українців знають, що відправлені посилання від незнайомців можуть бути шахрайською атакою, тому не відкривають їх та не обговорюють фінансові питання у месенджерах.

Втратити свої гроші можна і замовивши новий телефон в офіційній торговій мережі.

Теги:
#Інтернет #Шахраї #Онлайн-покупки
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