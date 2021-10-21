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Нова пошта "роздає" гроші? Компанія попередила про нову шахрайську схему

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Нова пошта повідомила про новий вид шахрайства Новина оновлена 21 жовтня 2021, 20:03
Нова пошта повідомила про новий вид шахрайства

Шахраї заражають телефони користувачів вірусом

Клієнти "Нової пошти" могли отримати повідомлення про "акцію" з роздачею грошей від компанії, однак з’ясувалося, що це чергова шахрайська схема. 

Відповідне попередження з’явилося на сайті поштового оператора.

Зазначається, що інформацію про "акцію" від "Нової пошти" розсилали громадянам у месенджерах. Користувачам приходило повідомлення з картинкою та посиланням під нею, за яким пропонували перейти для участі у розіграші. 

"Зверніть увагу, що на мобільних пристроях під картинкою розіграшу шахраями прописана адреса сайту Нової пошти, але це не справжня адреса, а назва сторінки фейкового сайту. І якщо ви перейдете за посиланням, то побачите справжню адресу сайту в рядку браузера", — йдеться в повідомленні.

Поштовий оператор припускає, що сайт шахраїв таким чином аналізує операційну систему телефону, після чого заражає його вірусом і поширює цей вірус далі за допомогою відправки повідомлень всім контактам.

Саме тому "Нова пошта" закликає:

  • не відкривати повідомлень від незрозумілих контактів, а одразу їх блокувати;
  • не переходити за жодними посиланнями і не відкривати файли від невідомих абонентів;
  • у випадку, якщо посилання таки відкрили, змініть всі паролі від облікових записів, щоб їх не зламали.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, "Нова пошта" викрила блогера, що "проїхав в коробці з Києва в Одесу".

Теги:
#Шахраї #Спам #Нова Пошта #Віруси
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