Новая почта "раздает" деньги? Компания предупредила о новой мошеннической схеме
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Мошенники заражают телефоны пользователей вирусом
Клиенты "Новой почты" могли получить сообщение про "акцию" с раздачей денег от компании, однако выяснилось, что это очередная мошенническая схема.
Соответствующее предупреждение появилось на сайте почтового оператора.
Отмечается, что информацию про "акцию" от "Новой почты" рассылали гражданам в мессенджерах. Пользователям приходило сообщение с картинкой и ссылкой под ней, по которой предлагали перейти для участия в розыгрыше.
"Обратите внимание, что на мобильных устройствах под картинкой розыгрыша мошенниками прописан адрес сайта Новой почты, но это не настоящий адрес, а название страницы фейкового сайта. И если вы перейдете по ссылке, то увидите настоящий адрес сайта в строке браузера", — говорится в сообщении.
Почтовый оператор предполагает, что сайт мошенников таким образом анализирует операционную систему телефона, после чего заражает его вирусом и распространяет этот вирус дальше с помощью отправки сообщений всем контактам.
Именно поэтому "Новая почта" призывает:
- не открывать сообщений от непонятных контактов, а сразу их блокировать;
- не переходить по каким либо ссылкам и не открывать файлы от неизвестных абонентов;
- в случае, если ссылку таки открыли, измените все пароли от учетных записей, чтобы их не сломали.
Как сообщал "Телеграф" ранее, "Новая почта" разоблачила блогера, который "проехал в коробке из Киева в Одессу".
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