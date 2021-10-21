Укр

Новая почта "раздает" деньги? Компания предупредила о новой мошеннической схеме

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Новая почта сообщила о новом виде мошенничества Новость обновлена 21 октября 2021, 20:03
Новая почта сообщила о новом виде мошенничества

Мошенники заражают телефоны пользователей вирусом

Клиенты "Новой почты" могли получить сообщение про "акцию" с раздачей денег от компании, однако выяснилось, что это очередная мошенническая схема.

Соответствующее предупреждение появилось на сайте почтового оператора.

Отмечается, что информацию про "акцию" от "Новой почты" рассылали гражданам в мессенджерах. Пользователям приходило сообщение с картинкой и ссылкой под ней, по которой предлагали перейти для участия в розыгрыше.

"Обратите внимание, что на мобильных устройствах под картинкой розыгрыша мошенниками прописан адрес сайта Новой почты, но это не настоящий адрес, а название страницы фейкового сайта. И если вы перейдете по ссылке, то увидите настоящий адрес сайта в строке браузера", — говорится в сообщении.

Почтовый оператор предполагает, что сайт мошенников таким образом анализирует операционную систему телефона, после чего заражает его вирусом и распространяет этот вирус дальше с помощью отправки сообщений всем контактам.

Именно поэтому "Новая почта" призывает:

  • не открывать сообщений от непонятных контактов, а сразу их блокировать;
  • не переходить по каким либо ссылкам и не открывать файлы от неизвестных абонентов;
  • в случае, если ссылку таки открыли, измените все пароли от учетных записей, чтобы их не сломали.

Как сообщал "Телеграф" ранее, "Новая почта" разоблачила блогера, который "проехал в коробке из Киева в Одессу".

Теги:
#Мошенники #Спам #Новая почта #Вирусы
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