Принесли, сняли и уехали: "Новая почта" разоблачила блогера, "проехавшегося в коробке из Киева в Одессу"
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Вирусный ролик оказался пранком
Видео, на котором блогер Максим Надточий якобы отправляет себя в коробке "Новой почтой" из Киева в Одессу, — на самом деле постановка.
Об этом представители компании рассказали в комментарии "Телеграфу".
По их словам, видео было снято еще в 2020 году у одного из отделений "Новой почты" в Одессе, — камеры записали, как на стоянку приехало авто, откуда несколько ребят вытащили коробку, после чего они собрались и уехали.
В отделение коробку не заносили и не отправляли.
"Интересная задумка и актерская игра, хоть сценарий и не по реальным событиям", — говорится в сообщении компании.
Напомним, на днях в TikTok завирусилось видео, как парень якобы едет в коробке из Киева в Одессу, — за сутки оно собрало более миллиона просмотров.
Как сообщал "Телеграф", ранее в одесской маршрутке заметили мужчину с выбритым на голове названием полового органа — был ли это неудачный спор, или просто шутка, неизвестно.
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