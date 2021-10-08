Укр

Принесли, сняли и уехали: "Новая почта" разоблачила блогера, "проехавшегося в коробке из Киева в Одессу"

Автор
Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
43
Принесли, сняли и уехали: "Новая почта" разоблачила блогера, "проехавшегося в коробке из Киева в Одессу" Новость обновлена 08 октября 2021, 12:30

Вирусный ролик оказался пранком

Видео, на котором блогер Максим Надточий якобы отправляет себя в коробке "Новой почтой" из Киева в Одессу, — на самом деле постановка.

Об этом представители компании рассказали в комментарии "Телеграфу".

По их словам, видео было снято еще в 2020 году у одного из отделений "Новой почты" в Одессе, — камеры записали, как на стоянку приехало авто, откуда несколько ребят вытащили коробку, после чего они собрались и уехали.

В отделение коробку не заносили и не отправляли.

"Интересная задумка и актерская игра, хоть сценарий и не по реальным событиям", — говорится в сообщении компании.

Напомним, на днях в TikTok завирусилось видео, как парень якобы едет в коробке из Киева в Одессу, — за сутки оно собрало более миллиона просмотров.

Как сообщал "Телеграф", ранее в одесской маршрутке заметили мужчину с выбритым на голове названием полового органа — был ли это неудачный спор, или просто шутка, неизвестно.

Теги:
#Шутки #Юмор #Новая почта #Пранк
Руслан Стефанчук в Раде
Политика
Стефанчука назначили новым спикером Рады
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Руслан Стефанчук в Раде
Стефанчука назначили новым спикером Рады
Дата публикации
Категория
Антон Поляков на заседании Рады 07.10.2021
Нардепа Антона Полякова нашли мертвым: все детали (обновляется)
Дата публикации
Категория
Новый день - новый рекорд: в Украине заболевших COVID-19 вчетверо больше, чем выздоровевших
Новый день - новый рекорд: в Украине заболевших COVID-19 вчетверо больше, чем выздоровевших
Дата публикации
Категория
CoronaVac способна подготовить организм ко встрече с коронавирусом
Не Pfizer: иммунолог назвал вакцину, которая может уберечь от тяжелых форм ковида
Дата публикации
Категория
Вакцинацию в Украине сделали обязательной для некоторых категорий
В Украине официально вводится обязательная вакцинация: кому это нужно и что будет за отказ