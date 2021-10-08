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Принесли, зняли і поїхали: "Нова пошта" викрила блогера, що "проїхав в коробці з Києва в Одесу"

Автор
Валерія Куценко
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Принесли, зняли і поїхали: "Нова пошта" викрила блогера, що "проїхав в коробці з Києва в Одесу" Новина оновлена 08 жовтня 2021, 12:30

Вірусний ролик виявився пранком

Відео, на якому блогер Максим Надточій нібито відправляє себе в коробці "Новою поштою" з Києва в Одесу, — насправді постановка.

Про це представники компанії розповіли в коментарі "Телеграфу".

За їх словами, відео було знято ще в 2020 році біля одного з відділень "Нової пошти" у Одесі, — камери записали, як на стоянку приїхало авто, звідки кілька хлопців витягли коробку, після чого вони зібралися і поїхали.

До відділення коробку не заносили і не відправляли.

"Цікава задумка і акторська гра, хоч сценарій і не за реальними подіями", — йдеться в повідомленні компанії.

Нагадаємо, днями в TikTok завірусілось відео, як хлопець нібито їде в коробці з Києва в Одесу, — за добу воно зібрало понад мільйон переглядів.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в одеській маршрутці помітили чоловіка з виголеною на голові назвою статевого органу — чи був це невдалий спір, чи просто жарт, невідомо.

Теги:
#Жарти #Гумор #Нова Пошта #Пранк
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