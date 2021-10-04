Не засинайте на вечірці: чоловікові в Одесі виголили на голові назву статевого органу (відео)

Користувачі соцмереж припускають, що пасажир чимось образив перукаря, який його стриг.

В одній із маршруток Одеси пасажири помітили чоловіка, у якого на потилиці було вибрите нецензурне слово, яким називають чоловічий статевий орган.

Про це повідомляє Telegram-канал "Ху**ва Одеса".

Не відомо, чи знав чоловік про те, що у нього на голові вибрите нецензурне слово, проте пасажирів маршрутки та перехожих на вулицях, певно, він неабияк повеселив.

Один із тих, хто їхав разом з чоловіком в одному транспорті, поширив у мережі відео, на якому можна побачити виголене на потилиці чоловіка слово.

Користувачі соцмереж активно відреагували на побачене відео і пожартували щодо варіантів, хто ж міг вибрити на голові чоловіка назву статевого органа. Серед варіантів було те, що він чимось образив перукаря, або ж його стригла колишня дівчина, котра працює у салоні. Декому із читачів спало на думку, що чоловікові могли вибрити нецензурне слово під час вечірки, коли він заснув. Були також припущення, що пасажир автобуса навмисно попросив зробити йому таку зачіску заради хайпу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Харкові пасажир метро "прославився" у мережі тим, що робив фото жіночих інтимних місць і переглядав їх у вагоні.