Фотографував жіночі сідниці та розглядав зблизька: пасажир харківського метро прославився у мережі (фото)

Його фото потрапило в мережу.

У Харкові один із пасажирів метрополітену літнього віку фотографував молодих дівчат і потім дивився знімки, детально розглядаючи інтимні місця представниць жіночої статі.

Про це в пʼятницю, 10 вересня, повідомляє Telegram-канал "Харків Life".

Пасажир, котрий знаходився у тому ж вагоні і стояв поруч з чоловіком, сфотографував, як той переглядає знімки, зроблені у метрополітені. На них літній чоловік зазняв зі спини молоду дівчину, а коли їхав у транспорті, то зближував фото, розглядаючи її сідниці.

На фото потрапила молода струнка дівчина

Чоловік зближував фото і розглядав їх

В кадр попали сідниці однієї із пасажирок

Тепер пасажир метро став зіркою соцмереж.

Чоловік, який фотографував у метро дівчат

До речі, читачі мережі активно відреагували на побачені фото і почали жартувати з чоловіка. Комусь його вчинок здався смішним, а хтось обурився через інцидент.

Коментарі читачів соцмереж про ситуацію в метро

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