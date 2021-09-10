Фотографував жіночі сідниці та розглядав зблизька: пасажир харківського метро прославився у мережі (фото)
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Його фото потрапило в мережу.
У Харкові один із пасажирів метрополітену літнього віку фотографував молодих дівчат і потім дивився знімки, детально розглядаючи інтимні місця представниць жіночої статі.
Про це в пʼятницю, 10 вересня, повідомляє Telegram-канал "Харків Life".
Пасажир, котрий знаходився у тому ж вагоні і стояв поруч з чоловіком, сфотографував, як той переглядає знімки, зроблені у метрополітені. На них літній чоловік зазняв зі спини молоду дівчину, а коли їхав у транспорті, то зближував фото, розглядаючи її сідниці.
Тепер пасажир метро став зіркою соцмереж.
До речі, читачі мережі активно відреагували на побачені фото і почали жартувати з чоловіка. Комусь його вчинок здався смішним, а хтось обурився через інцидент.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що наприкінці серпня на Полтавщині затримали педофіла, який розбещував 6-річного хлопчика і знімав з його участю порно.
Також ми писали, що у Сполучених штатах Америки 43-річний чоловік відсудив у батьків 45 тисяч доларів за те, що вони викинули його порно-колекцію.
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