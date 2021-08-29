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Чоловік відсудив у батьків 45 тисяч доларів за те, що вони викинули його колекцію порно

Автор
Т. Гулеватая
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Чоловік відсудив у батьків 45 тисяч доларів за те, що вони викинули його колекцію порно Новина оновлена 28 серпня 2021, 18:03
Сімейна пара зобов’язана виплатити сину 45 тис. доларів. Фото: Unsplash.com

Суд зобов’язав батьків виплатити круглу суму синові за викинуту порнографію.

У США батькам 43-річного чоловіка суд присудив заплатити йому 45 тисяч доларів за те, що вони викинули його порно-колекцію.

Як повідомляє Daily Star, ще в грудні 2020 року суд постановив, що подружній парі з Мічигану Бет і Полу Веркінгу доведеться виплатити одноразову суму своєму синові Девіду за втрату його майна.

У чоловіка була дюжина коробок з порнографічними журналами, фільмами та секс-іграшками. Все це він зберігав в будинку своїх батьків, де жив після розлучення з дружиною. Через деякий час Девід переїхав до міста Мансі (штат Індіана). Тоді і виявилася пропажа колекції.

"Відверто кажучи, Девід, я зробив тобі велику послугу, позбувшись від усього цього", — повідомив тоді йому його батько.

Після того, як суд завершив всі засідання, стало відомо, що батьки Девіда повинні йому заплатити 30,4 тисяч доларів за саму колекцію і ще 14,5 тисячі на покриття судових витрат.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", в США актор звинувачується по 34 пунктам кримінального кодексу, який передбачає суворе тюремне покарання.

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