Мужчина отсудил у родителей 45 тысяч долларов за то, что они выбросили его коллекцию порно

Суд обязал родителей выплатить круглую сумму сыну за выброшенную порнографию.

В США родителям 43-летнего мужчины суд присудил заплатить ему 45 тысяч долларов за то, что они выбросили его порно-коллекцию.

Как сообщает Daily Star, еще в декабре 2020 года суд постановил, что супружеской паре из Мичигана Бет и Полу Веркингу придется выплатить единовременную сумму своему сыну Дэвиду за потерю его имущества.

У мужчины была дюжина коробок с порнографическими журналами, фильмами и секс-игрушками. Все это он хранил в доме своих родителей, где жил после развода с женой. Через некоторое время Дэвид переехал в город Манси (штат Индиана). Тогда и обнаружилась пропажа коллекции.

"Откровенно говоря, Дэвид, я оказал тебе большую услугу, избавившись от всего этого", — сообщил тогда ему его отец.

После того, как суд завершил все заседания, стало известно, что родители Дэвида должны ему заплатить 30,4 тысяч долларов за саму коллекцию и еще 14,5 тысяч на покрытие судебных издержек.

Напомним, как писал "Телеграф", в США актер обвиняется по 34 пунктам уголовного кодекса, который предполагает суровое тюремное наказание.