Укр

Мужчина отсудил у родителей 45 тысяч долларов за то, что они выбросили его коллекцию порно

Автор
Т. Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
5
Мужчина отсудил у родителей 45 тысяч долларов за то, что они выбросили его коллекцию порно Новость обновлена 28 августа 2021, 18:03
Семейная пара обязана выплатить сыну 45 тыс. долларов. Фото: Unsplash.com

Суд обязал родителей выплатить круглую сумму сыну за выброшенную порнографию.

В США родителям 43-летнего мужчины суд присудил заплатить ему 45 тысяч долларов за то, что они выбросили его порно-коллекцию.

Как сообщает Daily Star, еще в декабре 2020 года суд постановил, что супружеской паре из Мичигана Бет и Полу Веркингу придется выплатить единовременную сумму своему сыну Дэвиду за потерю его имущества.

У мужчины была дюжина коробок с порнографическими журналами, фильмами и секс-игрушками. Все это он хранил в доме своих родителей, где жил после развода с женой. Через некоторое время Дэвид переехал в город Манси (штат Индиана). Тогда и обнаружилась пропажа коллекции.

"Откровенно говоря, Дэвид, я оказал тебе большую услугу, избавившись от всего этого", — сообщил тогда ему его отец.

После того, как суд завершил все заседания, стало известно, что родители Дэвида должны ему заплатить 30,4 тысяч долларов за саму коллекцию и еще 14,5 тысяч на покрытие судебных издержек.

Напомним, как писал "Телеграф", в США актер обвиняется по 34 пунктам уголовного кодекса, который предполагает суровое тюремное наказание.

Итоги дня 28 августа: обстрелы Авдеевки, эвакуация из Афганистана, Украина вернулась в топ-5 зачета Паралимпиады
Украина
Итоги дня 28 августа: обстрелы Авдеевки, эвакуация из Афганистана, Украина вернулась в топ-5 зачета Паралимпиады
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Итоги дня 28 августа: обстрелы Авдеевки, эвакуация из Афганистана, Украина вернулась в топ-5 зачета Паралимпиады
Итоги дня 28 августа: обстрелы Авдеевки, эвакуация из Афганистана, Украина вернулась в топ-5 зачета Паралимпиады
Дата публикации
Категория
Вакцинация не всегда спасает от коронавируса, но поможет не умереть, - врач объяснил ситуацию
Вакцинация не всегда спасает от коронавируса, но поможет не умереть, - врач объяснил ситуацию
Дата публикации
Категория
Во время обстрелов Авдеевки ранения получили девять военнослужащих
Во время обстрелов Авдеевки ранения получили девять военнослужащих
Дата публикации
Категория
Как украинцев вывозили из Кабула: "Телеграф" публикует эксклюзивные фото
Как украинцев вывозили из Кабула: "Телеграф" публикует эксклюзивные фото
Дата публикации
Категория
"Приватбанк" перед продажей разделят: долги Коломойского лягут на плечи украинцев?
"Приватбанк" перед продажей разделят: долги Коломойского лягут на плечи украинцев?