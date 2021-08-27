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В США актера-рекордсмена обвинили в серии изнасилований: ему грозит более 300 лет тюрьмы (фото)

Автор
Е. Волкова
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В США актера-рекордсмена обвинили в серии изнасилований: ему грозит более 300 лет тюрьмы (фото) Новость обновлена 26 августа 2021, 17:10
Актеру грозит 330 лет тюремного заключения.

Рон Джереми обвиняется по 34 пунктам американского уголовного кодекса, который предполагает суровое тюремное наказание

В Лос-Анджелесе на скамье подсудимых оказалась 68-летняя звезда порнофильмов — актер Рон Джереми, которого подозревают в массовых изнасилованиях.

Об этом сообщает Los Angeles Times.

Так, по версии прокуратуры, на пенсионера, который с 1970-х снялся более чем в 2000 фильмах для взрослых и даже попал за это в Книгу рекордов Гиннесса, завели 34 уголовных дела. Правоохранители обвиняют актера в 12 изнасилованиях, совершенных за последние 25 лет, 7 принудительных оральных совокуплениях, 6 прикосновениях к интимным частям человека против его воли, домогательствах к женщинам во время сна и даже в растлении несовершеннолетней. Так, в одном из пунктов обвинения говорится, что американец изнасиловал 15-летнюю девочку на вечеринке в Санта-Кларе. 

Рон Джереми свою вину отрицает, однако если гособвинителям удастся доказать обратное в суде, порноактеру, согласно американским законам, грозит до 330 лет тюрьмы.

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Напомним, ранее украинские студентки обвинили Владимира Талашко в домогательствах. Якобы актер их спаивал и раздевал.

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