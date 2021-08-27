Рус

У США актора-рекордсмена звинуватили в серії зґвалтувань: йому загрожує понад 300 років в’язниці (фото)

Автор
О. Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
29
У США актора-рекордсмена звинуватили в серії зґвалтувань: йому загрожує понад 300 років в’язниці (фото) Новина оновлена 26 серпня 2021, 17:10
Акторові загрожує 330 років тюремного ув’язнення.

Рон Джеремі звинувачується по 34 пунктам американського кримінального кодексу, який передбачає суворе тюремне покарання

У Лос-Анджелесі на лаві підсудних опинилася 68-річна зірка порнофільмів — актор Рон Джеремі, якого підозрюють в масових зґвалтуваннях.

Про це повідомляє Los Angeles Times.

Так, за версією прокуратури, на пенсіонера, який з 1970-х знявся більш ніж у 2000 фільмах для дорослих і навіть потрапив за це в Книгу рекордів Гіннесса, завели 34 кримінальні справи. Правоохоронці звинувачують актора в 12 зґвалтуваннях, здійснених за останні 25 років, 7 примусових оральних зляганнях, 6 дотиках до інтимних частин людини проти волі, домаганнях до жінок під час сну і навіть в розбещенні неповнолітньої. Так, в одному з пунктів звинувачення йдеться, що американець зґвалтував 15-річну дівчинку на вечірці в Санта-Кларі.

Рон Джеремі свою провину заперечує, однак якщо держобвинувачам вдасться довести зворотне в суді, порноактору, згідно з американськими законами, загрожує до 330 років в’язниці.

Так підсудний виглядав, коли був молодшим і міг скоювати злочини
Так підсудний виглядав, коли був молодшим і міг скоювати злочини

Нагадаємо, раніше українські студентки звинуватили Володимира Талашка в домаганнях. Нібито актор їх споював і роздягав.

Зеленський озвучив три своїх головних досягнення на посаді президента України
Політика
Зеленський озвучив три своїх головних досягнення на посаді президента України
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зеленський озвучив три своїх головних досягнення на посаді президента України
Зеленський озвучив три своїх головних досягнення на посаді президента України
Дата публікації
Категорія
Підсумки дня 26 серпня: підпал офісу омбудсмена у Києві, серія терактів у Кабулі, Паралімпіада в Токіо
Підсумки дня 26 серпня: підпал офісу омбудсмена у Києві, серія терактів у Кабулі, Паралімпіада в Токіо
Дата публікації
Категорія
Квитки на потяги в Україні знову подорожчають? Чого чекати від менеджменту Deutsche Bahn в "Укрзалізниці"
Квитки на потяги в Україні знову подорожчають? Чого чекати від менеджменту Deutsche Bahn в "Укрзалізниці"
Дата публікації
Категорія
В аеропорту Кабула прогримів другий вибух біля готелю з американцями: інформацію підтвердив Пентагон
В аеропорту Кабула прогримів другий вибух біля готелю з американцями: інформацію підтвердив Пентагон
Дата публікації
Категорія
Дії влади цієї осені будуть ще жорсткішими й сильнішими: чого українцям чекати від нового політичного сезону
Дії влади цієї осені будуть ще жорсткішими й сильнішими: чого українцям чекати від нового політичного сезону