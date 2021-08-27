У США актора-рекордсмена звинуватили в серії зґвалтувань: йому загрожує понад 300 років в’язниці (фото)

Рон Джеремі звинувачується по 34 пунктам американського кримінального кодексу, який передбачає суворе тюремне покарання

У Лос-Анджелесі на лаві підсудних опинилася 68-річна зірка порнофільмів — актор Рон Джеремі, якого підозрюють в масових зґвалтуваннях.

Про це повідомляє Los Angeles Times.

Так, за версією прокуратури, на пенсіонера, який з 1970-х знявся більш ніж у 2000 фільмах для дорослих і навіть потрапив за це в Книгу рекордів Гіннесса, завели 34 кримінальні справи. Правоохоронці звинувачують актора в 12 зґвалтуваннях, здійснених за останні 25 років, 7 примусових оральних зляганнях, 6 дотиках до інтимних частин людини проти волі, домаганнях до жінок під час сну і навіть в розбещенні неповнолітньої. Так, в одному з пунктів звинувачення йдеться, що американець зґвалтував 15-річну дівчинку на вечірці в Санта-Кларі.

Рон Джеремі свою провину заперечує, однак якщо держобвинувачам вдасться довести зворотне в суді, порноактору, згідно з американськими законами, загрожує до 330 років в’язниці.

Так підсудний виглядав, коли був молодшим і міг скоювати злочини

Нагадаємо, раніше українські студентки звинуватили Володимира Талашка в домаганнях. Нібито актор їх споював і роздягав.