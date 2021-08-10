"Раздевал-целовал – такого не было": актер Талашко отреагировал на обвинения в домогательствах

Звезда фильма "В Бой идут одни старики" Владимиа Талашко впервые отреагировал на скандал о домогательствах. Актер отрицает все обвинения.

По его словам, студентки приходили к нему домой исключительно для репетиций, пишет "ТСН".

"Раздевал-целовал – такого не было. Ничего, кроме приемных экзаменов и консультаций, не было, никакого общения интимного не было", — заявил он по телефону. Почему разные девушки, которые порой даже не знакомы между собой, начали его обвинять, Талашко якобы не знает.

При этом в комментарии журналистке Ирине Ромалийской Талашко также заявил, что все это фейк и его якобы пытаются оговорить. При этом на вопрос журналистки о том, раздевал ли он и целовал ли этих девушек в своей квартире Талашко заявил, что теперь будет это делать только при свидетелях. Журналистка привела подробности разговора:

- Множество девушек сейчас говорят о том, что вы приглашали их домой. Причем, речь идет не о взрослых женщинах, а о тех, кто поступал в вуз. Говорят, что вы им предлагали раздеваться, целовали их, вопреки их желаниям.

- Я теперь, если буду это делать, то только со свидетелями.

- А вы делали это без свидетелей? - Нет, я не делал это без свидетелей. А теперь, если буду это делать, то только буду это делать со свидетелями.

При этом в университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где трудится Талашко, заявили, что ничего об этой ситуации не знали и никаких официальных жалоб им не поступало.

По словам и.о ректора Галины Миленькой с целью расследования данного инцидента в университете создали рабочую группу. На время расследования Талашко будет отстранен от преподавательской деятельности.

Как сообщал "Телеграф", легенду советского и украинского кино, звезду фильма "В Бой идут одни старики" 75-летнего Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к абитуриенткам и студенткам Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где актер является преподавателем и профессором.

Кинокритик и сценарист Богдан Панкрухин (псевдоним Богдан Ирвин) собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Талашко. Отмечается, что 75-летний актер делает подобные вещи уже на протяжении 20 лет и работает практически по одной схеме.

О домогательствах Владимира Талашко также заявила журналистка. Девушка сказала, что после интервью он пригласил ее к себе домой и начал приставать.