Розбещував, ґвалтував і знімав на відео — на Полтавщині затримали педофіла (відео)

Про створення порно з дитиною українським правоохоронцям повідомили в Інтерполі.

У Полтавській області кіберполіція затримала чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні та розбещенні шестирічного хлопчика і створенні дитячого порно.

Про це повідомляє сайт кіберполіції України.

Появу порно контенту за участю дитини з України помітили в Інтерполі. Правоохоронці з’ясували, що 27-річний житель Полтавської області поглумився над сином своєї співмешканки. Причому не просто розбещував і ґвалтував дитину, а ще й знімав те, що відбувається на фото і відео.

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Експерти підтвердили, що ці матеріали — дитяча порнографія. Під час обшуку вилучили телефон, планшет, системний блок і жорсткий диск. На них знайшли понад 500 файлів з порно за участю неповнолітніх. 127 з них за участю шестирічного сина співмешканки.

Чоловікові вже повідомили про підозру в згвалтуванні, розбещенні неповнолітніх, придбанні, зберіганні й виготовленні дитячої порнографії. Його утримують під вартою без права внесення застави. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" писав, що на Одещині чоловік напав на семирічну дівчинку.