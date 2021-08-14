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Пытался изнасиловать: в Одесской области мужчина напал на семилетнюю девочку (фото)

Пытался изнасиловать: в Одесской области мужчина напал на семилетнюю девочку (фото)
Обновлено 15:10 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В селе Великая Балка в Одесской области 24-летний местный житель пытался совершить действия сексуального характера с семилетней девочкой.

Об этом в субботу, 14 августа, "Думской" сообщил источник в прокуратуре.

По данным полиции, пострадала девочка из поселка Нерубайское. Мужчина напал на нее возле дома, после чего нанес телесные повреждения и хотел изнасиловать.

Это заметила соседка, которая начала кричать и позвала на помощь мужа. Таким образом им удалось спасти девочку.

Известно, что работники правоохранительных органов поместили задержанного в изолятор временного содержания. Как говорят в полиции, ранее фигурант был судим за грабеж.

В Telegram-канале "Ху***я Одесса" появилось фото преступника.

Изнасилование

Сейчас прокуратура проводит расследование по ч.3 ст.15, ч.4 ст.152 УК Украины (покушение на изнасилование несовершеннолетнего лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Ранее "Телеграф" сообщал, что 25 июля в кафе Днепра посетители изнасиловали 14-летнюю школьницу: подробности.

Напоминаем, что 14 июля в российском городе Черкесск 34-летний ранее судимый мужчина изнасиловал и задушил соседку-восьмиклассницу. По его словам, ему померещились рога на ее голове.

Также мы писали, что 29 июля шестилетнюю девочку Мирославу Третяк, которая 28 июля ушла из дома на прогулку, нашли убитой в смт Старый Салтов Харьковской области - сделал преступление 13-летний сосед погибшей.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Изнасилование, Одесская область, Извращенец, Нападение на ребенка.
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