Померещились рога: 34-летний россиянин изнасиловал и задушил леской школьницу

В российском городе Черкесск 34 летний ранее судимый мужчина изнасиловал и задушил соседку-восьмиклассницу. По его словам, ему померещились рога на ее голове.

Об этом 14 июля пишет LIFE SHOT.

Отмечается, что 14-летняя девушка не вернулась домой из магазина.

Хотя на тот момент мертвая школьница уже лежала у него в квартире, он рассказывал полицейским, что ее бьет мать, после чего пытался вывезти тело, а будучи пойманным с поличным - доказывал, будто наткнулся на труп по время пробежки.

Тело было завернуто в штору, которую он на днях попросил у мамы убитой.

На допросе мужчина признался, что попросил ребенка помочь с флешкой, после чего предложил заняться сексом под предлогом, что у него его давно не было, и девушка якобы добровольно разделась.

Уже в процессе полового акта, по словам задержанного, у нее выросли рога и уши, что испугало мужчину, и тот задушил ее леской.

Ранее он уже был судим за изнасилование и убийство 6-летней девочки, его в 2019 году только выпустили из колонии после 16-летнего принудительного лечения.

Как сообщал "Телеграф", накануне в Житомирской области 15-летняя девушка жестоко убила и завалила кирпичами сверстника.