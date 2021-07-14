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Зарезала и завалила тело кирпичами: на Житомирщине девочку подозревают в зверском убийстве 14-летнего парня (фото, видео)

Зарезала и завалила тело кирпичами: на Житомирщине девочку подозревают в зверском убийстве 14-летнего парня (фото, видео)
Обновлено 12:24 Сегодня Телеграф

В Житомирской области 13 июля пропал без вести 14-летний подросток, тело которого спустя несколько часов нашли в заброшенном здании близ села Сингаи. Оказалось, что его убила 15-летняя девушка, изрешетив ножом и спрятав тело под кирпичами.

Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции.

Копы говорят, что об исчезновении парня сообщила его мать, и на поиск ребенка направили все силы. Вскоре с помощью кинологов удалось обнаружить его тело, спрятанное под завалами кирпичей. Эксперты установили, что мальчик умер в результате ножевых ранений в грудь и шею.

Криминалисты собрали доказательства вины 15-летней девушки - жительницы села Шатрище, которую обоснованно подозревают в умышленном убийстве. 

По предварительной информации, девушка встретилась со своей жертвой в заброшенном доме, где между ними произошел конфликт. Почему подозреваемая могла совершить преступление - предстоит выяснить, так как девушка уже несколько раз меняла свои показания и следствие сочло их неискренними. В полиции полагают, что мотивом могли быть неприязненные отношения, и не исключают, что у девушки были сообщники. 

Сейчас продолжается расследование. Девушка-подросток находится под стражей: за умышленное убийство ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Киевской области в серии зверских убийств подозревают доктора.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 419

Все по теме:

Дети, Убийство, Житомирская область, Подростки, Заброшенное здание.
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