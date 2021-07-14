Забил до смерти отверткой и искромсал ножом незнакомца: в Белой Церкви по подозрению в убийствах задержали врача (фото)

В Киевской области в Белой Церкви копы арестовали 38-летнего доктора, которого обоснованно подозревают в убийстве прохожего.

Как сообщили в облуправлении полиции, в тот вечер 48-летний местный житель шел домой с работы и в районе Таращанского моста на него напал неизвестный. Убийца нанес своей жертве 11 ножевых ранений, бросил бездыханное тело на проезжую часть и сбежал.

Вскоре полицейские разыскали вероятного убийцу - доктора из поселка Володарка Белоцерковского района. Правоохранители говорят, что он не был знаком со своей жертвой, и никаких причин для убийства прохожего во время общения со следователем подозреваемый назвать не смог.

Впрочем, ранее этот человек уже подозревался в убийстве, совершенном отверткой. Преступление было совершено по тому же сценарию: убийцы набросился на незнакомца и нанес тому 40 колотых ранений, ставших фатальными.

Если вину доктора докажут, за умышленное убийство из хулиганских побуждений ему грозит заключение сроком от семи до пятнадцати лет.

Напомним, в Сумской области полиция задержала мужчину, который зверски убил и расчленил свою 83-летнюю мать.