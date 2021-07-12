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Тело расчленил и спрятал в лесу: в Сумской области мужчина убил свою мать (фото)

Тело расчленил и спрятал в лесу: в Сумской области мужчина убил свою мать (фото)
Обновлено 14:33 Сегодня Телеграф Фото: Телеграм

В Сумской области полиция задержала мужчину, который зверски убил и расчленил свою 83-летнюю мать.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента уголовного розыска в Телеграме. 

Женщина проживала в Киеве, но иногда приезжала в гости к своему 63-летнему сыну в одно из сел в Сумской области. 

Известно, что между ними вспыхнул внезапный конфликт, в результате которого мужчина убил старушку. Чтобы спрятать улики своего деяния, он расчленил тело и закопал останки в своем огороде и в соседнем лесу. 

Информация о возможном преступлении поступила участковому, а тот уже обратился к оперативникам. 

Поначалу мужчина всячески отрицал свою причастность к преступлению, а также придумывал различные истории, чтобы отвести от себя подозрения. Однако правоохранителям удалось найти орудие убийства и части тела, поэтому убийца раскололся и сознался в содеянном. 

Как сообщалось ранее, в Днепре 8 июля мужчина исполосовал ножом двоих детей своей бывшей сожительницы. Вопреки всем стараниям врачей, 2-летнего ребенка спасти не удалось

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 405

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Сумская область, Полиция, Убийство.
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