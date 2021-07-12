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Порезанный отчимом под Днепром двухлетний мальчик скончался (фото)

Порезанный отчимом под Днепром двухлетний мальчик скончался (фото)
Обновлено 10:01 Сегодня Телеграф

В больнице Днепра, не выходя из комы, 11 июля скончался двухлетний Миша, которому перерезал горло и ранил в спину бывший сожитель его мамы.

Как сообщает Телеграмм-канал "Олег Ермолинский - блог Кривого Рога" со ссылкой на полицию и медиков, у ребенка умер мозг, были повреждены артерии и сосуды. Кроме того, малыш потерял много крови. И хоть медики, включая киевских спецов, до последнего боролись за жизнь Миши, шансов выкарабкаться, пишет СМИ, не было.

Напомним, что на малыша и его 7-летнюю сестру в селе Девладово Криворожского района напал экс-сожитель их мамы Сергей Федотов. Он связал детей скотчем, исполосовал их ножом и сбежал. Сейчас он находится под стражей. Ранее он уже был судим и стоит на учете полиции из-за домашнего насилия.

Ранее "Телеграф" сообщал о подобном происшествии, которое закончилось трагедией. В Покрове Днепропетровской области мальчика убил мамин приятель.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Дети, Ребенок, Днепр, Домашнее насилие, Смерть ребенка.
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