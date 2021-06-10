Повторение "истории Маши Борисовой": в Днепропетровской области мальчугана убил мамин приятель – подробности (фото)

История, случившаяся днями в Покрове Днепропетровской области, очень схожа с той, что в начале весны всколыхнула неравнодушных людей по всей Украине.

Напомним, Маше Борисовой из села Счастливое Алешковского района Херсонской области, которая пропала вечером 7 марта, было всего 7,5 лет. В розыск полиция ее объявила 8 марта. Девочку четыре дня искали полиция и иногородние волонтеры в селе и за его пределами, прочесывали лесополосы и проверяли водоемы... А затем тело малышки нашли в недостроенном сарае неподалеку от ее дома. Ее изнасиловал и убил односельчанин, можно сказать, друживший с родителями Маши, которого знала и, конечно же, не опасалась она сама.

Ибрагиму Оглы, пропавшему без вести 2 июня в Покрове, было 8 лет. А исчез он еще днем 2 июня, отправившись гулять на детскую площадку, но его мама сообщила о пропаже ребенка только 6(!) числа. На розыск ребенка были ориентированы все службы полиции – ювенальные полицейские, кинологи, сотрудники превенции и волонтеры.

Полицейские проверили детские площадки города, вокзалы и рынки, а также обследовали заброшенные здания, лесополосы и другие места, где мог находиться паренек. К поискам привлекли инспектора-кинолога с немецкой овчаркой Бильт.

8 июня служебная собака по запаху вещей мальчика взяла след от дома, где он жил, и провела к канализационному коллектору – буквально в сотне метров от родного порога. Там полицейские и обнаружили тело ребенка. На то, что эта гибель не случайна, указывал слой мусора, который был насыпан сверху.

Однако первичный осмотр не показал очевидных следов насильственной смерти на теле мальчика – не было ножевых ранений, черепно-мозговой травмы, крови, одежда не повреждена. Пришлось ждать результатов судебно-медицинской экспертизы. Тем не менее в полиции сразу открыли уголовное производство по статье "Убийство". А после этого удалось выйти и на преступника.

"Тело мальчика удалось найти только на второй день поисков. Нас сбила поступавшая информация о том, что ребенка видели то там, то в другом месте... И потому мы изначально искали его среди живых, думали, что он где-то гуляет, – объяснила "Телеграфу" руководитель отдела коммуникации полиции Днепропетровской области Анна Старчевская. – И уже потом мы расширили круг поисков, заново отработали место жительства".

Как установили полицейские, преступление произошло в день пропажи ребенка, 2 июня. Между 33-летним злоумышленником, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и матерью мальчика, его ровесницей, возник конфликт. Желая отомстить ей, мужчина отвел ребенка в заброшенное здание и задушил. Чтобы скрыть следы преступления, спрятал тело в канализационном коллекторе.

По словам Анны Старчевской, показания подозреваемого совпадают с причиной смерти, а вот получить у матери адекватные объяснения, почему она сообщила о пропаже сына лишь на 4-й день, не удалось. Правоохранители продолжают с ней вести работу.

Здесь стоит подчеркнуть еще один общий момент для обоих ЧП с детьми – обе семьи неполные, как мама Марии Борисовой, там и мама Ибрагима злоупотребляют алкогольными напитками и ведут асоциальный образ жизни. Журналисты, пообщавшись с соседями, выяснили, что молодая женщина нигде не работает, но к ней часто приходят выпить такие же приятели, после чего случаются драки с вызовом на них патрульной полиции. А вот в соцслужбе о таких условиях жизни ребенка были не в курсе, никто про это не сообщал. Неизвестно, знали ли о них и в школе, где учился мальчуган.

9 июня мужчине вручили уведомление о подозрении по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Если преступное деяние удастся доказать, то за решеткой он проведет от 10 до 15 лет или останется там пожизненно.

Вывод прост: своих детей надо любить и беречь, а не менять их юную жизнь на спиртное и собутыльников.