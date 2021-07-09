"Висит на волоске": в Днепре пытаются спасти двухлетнего Мишу, которому перерезал горло отчим (фото)

8 июля в селе Девладово Криворожского района 28-летний Сергей Федотов связал скотчем двоих детей и исполосовал их ножом. Спустя сутки жизнь двухлетнего Миши продолжает висеть на волоске: малыша, которому перерезали горло, перевезли в Днепр, куда также выехали и столичные медики.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Олег Ермолинский - блог Кривого Рога".

Известно, что изверг - экс-сожитель мамы малышей Сергей Федотов - уже задержан.

Тем временем его жертва - двухлетний малыш - находится в критическом состоянии в Днепре. Медики говорят, что ребенок висит "на волоске" между жизнью и смертью. Есть информация, что в больницу уже выехали столичные специалисты из "Феофании", которые помогут спасти ребенка.

По неподтвержденной информации, Миша подключен к аппаратам: его мозг якобы не работает.

Напомним, Федотов изрешетил малыша ударами в область спины и горла, после чего скрылся с места покушения. Ранее он был судим и стоит на учете полиции из-за домашнего насилия.