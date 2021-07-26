В кафе Днепра посетители изнасиловали 14-летнюю школьницу: подробности

В Днепре произошло изнасилование учащейся 9-го класса, в котором подозревают двоих мужчин 27 и 28 лет.

О происшествии пишет издание "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что ЧП произошло 25 июля. Отец 14-летней жертвы обратился в полицию и рассказал, что двое мужчин завели его дочь в туалет и изнасиловали ее орально в помещении кафе "Монастырское".

В результате, по подозрению в изнасиловании задержали двоих жителей Полтавы, которым теперь должны избрать меру пресечения. Расследование продолжается.

Напомним, в российском городе Черкесск 34-летний ранее судимый мужчина изнасиловал и задушил соседку-восьмиклассницу. По его словам, ему померещились рога на ее голове.

Также мы писали, что в Кривом Роге (Днепропетровская область) учитель на школьном выпускном изнасиловал ученицу.