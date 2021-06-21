Скачать
Понедельник, 21.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Украинцев хотят обложить "налогом на огород" - что важно знать каждому
Украинцев хотят обложить "налогом на огород" - что важно знать каждому
Нардеп, назвавший коронавирус "выдумкой", выступит на сессии ПАСЕ по теме Covid-паспортов
Нардеп, назвавший коронавирус "выдумкой", выступит на сессии ПАСЕ по теме Covid-паспортов
В Кирилловке сломался прогулочный катер, отдыхающих с детьми чуть не унесло в открытое море
В Кирилловке сломался прогулочный катер, отдыхающих с детьми чуть не унесло в открытое море
Украина - Австрия: все о решающем матче нашей сборной (фото, видео)
Украина - Австрия: все о решающем матче нашей сборной (фото, видео)

Под Днепром учитель изнасиловал ученицу на выпускном: в полиции им предложили пожениться

Под Днепром учитель изнасиловал ученицу на выпускном: в полиции им предложили пожениться
Обновлено 16:50 Сегодня Телеграф

В Кривом Роге (Днепропетровская область) учитель на школьном выпускном изнасиловал ученицу.

Об этом сообщила в Facebook журналист Алёна Вишницкая, которая рассказала, что родители заявление на педагога не подали.

"Но вот … субботний летний вечер. Друг просит перезвонить  - говорит, что вчера (18 июня, - Авт.) его сестру изнасиловал на школьном выпускном ее учитель. Заявление не подали", - написала она.

Вся жестокость ситуации, по словам Вишницкой, заключается еще и в том, что местные менты предложили девочке сыграть с насильником свадьбу.

"Очень ценный совет, спасибо, лучше бы работу свою б*ять делали. Поэтому ищем очень срочно адвоката в Кривом Роге", - добавила журналистка, уточнив, что ребенок нуждается и в помощи психолога.

Как сообщал "Телеграф", ранее под Одессой бомж изнасиловал 8-летнюю девочку, которая каталась возле дома на велосипеде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 525

Все по теме:

Изнасилование, Учителя, Школы, Изнасилования, выпускные.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинцев хотят обложить "налогом на огород" - что важно знать каждому
02 Недолго дрифтовали: любителей скорости жестко наказали за переполох в центре Одессы (видео)
03 Феноменальный гол Шакири - в обзоре матча Евро-2020 Швейцария - Турция (видео)
04 Игра в поддавки: почему Австрии невыгодно побеждать Украину на Евро-2020
05 Шевченко забил гол с отрицательного угла (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Беда не приходит одна: в крымском &quot;Артеке&quot; - массовое ЧП с детьми
Беда не приходит одна: в крымском "Артеке" - массовое ЧП с детьми
В Бельгии рухнуло здание начальной школы, есть погибшие (фото, видео)
В Бельгии рухнуло здание начальной школы, есть погибшие (фото, видео)
В России столкнулись два пассажирских автобуса: 15 детей оказались в больнице (фото, видео)
В России столкнулись два пассажирских автобуса: 15 детей оказались в больнице (фото, видео)
Принцу Уильяму - 39: как поздравила будущего короля Великобритании его семья (фото)
Принцу Уильяму - 39: как поздравила будущего короля Великобритании его семья (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь