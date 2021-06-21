Под Днепром учитель изнасиловал ученицу на выпускном: в полиции им предложили пожениться

В Кривом Роге (Днепропетровская область) учитель на школьном выпускном изнасиловал ученицу.

Об этом сообщила в Facebook журналист Алёна Вишницкая, которая рассказала, что родители заявление на педагога не подали.

"Но вот … субботний летний вечер. Друг просит перезвонить - говорит, что вчера (18 июня, - Авт.) его сестру изнасиловал на школьном выпускном ее учитель. Заявление не подали", - написала она.

Вся жестокость ситуации, по словам Вишницкой, заключается еще и в том, что местные менты предложили девочке сыграть с насильником свадьбу.

"Очень ценный совет, спасибо, лучше бы работу свою б*ять делали. Поэтому ищем очень срочно адвоката в Кривом Роге", - добавила журналистка, уточнив, что ребенок нуждается и в помощи психолога.

Как сообщал "Телеграф", ранее под Одессой бомж изнасиловал 8-летнюю девочку, которая каталась возле дома на велосипеде.