Под Одессой бомж изнасиловал 8-летнюю девочку (фото и видео)

Под Одессой человек без определенного места жительства изнасиловал 8-летнюю девочку, которая каталась возле дома на велосипеде.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Заговорив девочку, насильник незаметно завел ее в заброшенное здание, где и изнасиловал ребенка. Девочка, придя домой, все рассказала родителям. Те, естественно, обратились в полицию.

Насильника начали искать не только полицейские, но и пограничники и местные жители. Несколько часов они прочесывали улицы, заброшенные здания, лесопосадки и поля, и на окраине села в построенной лачуге, задержали насильника.

Мужчина ведет нищенский образ жизни и имеет не одну судимость за ограбления, кражи и преступления, связанные с наркотиками.

Ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.