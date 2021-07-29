Жестокое убийство маленькой девочки на Харьковщине - подозревают несовершеннолетнего соседа-живодера (фото)

Шестилетнюю девочку Мирославу Третяк, которая 28 июля ушла из дома на прогулку, нашли убитой в смт Старый Салтов Харьковской области.

Об этом сообщает Национальная полиция области.

Тело девочки со следами побоев на лице и голове нашли около полуночи в тот же день в заброшенном доме. Полиция установила - злоумышленник - 13-летний сосед погибшей малышки.

(Фото: Национальная полиция)

Подросток живет с матерью неподалеку, как сообщают в соцсетях - в 2018 году "прославился" тем, что мучал животных. Поскольку он несовершеннолетний для помещения его в приемник-распределитель полиции требуется разрешение суда.

(Фото: Подслушано в полиции)

Мирослава Третяк играла с соседом в своем дворе, когда в 18:00 мать заметила, что девочка ушла. На поиски Мирославы вышли волонтеры, кинологи, нацгвардейцы, спасатели и правоохранители Чугуевского и соседних районов. К сожалению, девочку нашли уже погибшей.

На месте работали следователи и мед эксперты. Преступление внесено в ЕРДР по статье "Умышленное убийство". Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное.

В Харькове в то же время продолжаются поиски пропавшей девушки. Викторию Лукашову в последний раз видели 18 июля.