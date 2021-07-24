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В Харькове почти неделю ищут пропавшую девушку (фото)

В Харькове почти неделю ищут пропавшую девушку (фото)
Обновлено 19:39 Сегодня Телеграф

В Харькове уже почти неделю продолжаются поиски пропавшей девушки. 

Как сообщают местные телеграм-каналы, Викторию Лукашову (1999 года рождения) в последний раз видели 18 июля на Вяловском водохранилище. 

Изначально о том, что девушка пропала, сообщила ее сестра Мария. Она написала в соцсетях, что ее уже искали водолазы, но так и не нашли. 

"У неё на правой кисти тату. Была одета в белую футболку и короткие джинсовые шорты. Любая информация важна. 0939388472 Мария (сестра)", - говорится в ее сообщении. 

Позже стало известно, что накануне она праздновала день рождения в компании людей, которые позже заявили, что видели ее впервые. 

Они сообщили, что Лукашова каталась с ними на катамаране и упала в воду, куда она делась после этого никто не знает. 

В воскресенье, 25 июля, у места пропажи соберется группа добровольцев, которые займутся поисками на местности. 

Как сообщалось ранее, в Одессе в районе Аркадии потоками воды смыло и унесло в неизвестном направлении 29-летнего мужчину. Однако как оказалось позже, он выжил и был спасен охранниками кафе

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 342

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Харьков, Виктория Лукашова.
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