В Харькове почти неделю ищут пропавшую девушку (фото)

В Харькове уже почти неделю продолжаются поиски пропавшей девушки.

Как сообщают местные телеграм-каналы, Викторию Лукашову (1999 года рождения) в последний раз видели 18 июля на Вяловском водохранилище.

Изначально о том, что девушка пропала, сообщила ее сестра Мария. Она написала в соцсетях, что ее уже искали водолазы, но так и не нашли.

"У неё на правой кисти тату. Была одета в белую футболку и короткие джинсовые шорты. Любая информация важна. 0939388472 Мария (сестра)", - говорится в ее сообщении.

Позже стало известно, что накануне она праздновала день рождения в компании людей, которые позже заявили, что видели ее впервые.

Они сообщили, что Лукашова каталась с ними на катамаране и упала в воду, куда она делась после этого никто не знает.

В воскресенье, 25 июля, у места пропажи соберется группа добровольцев, которые займутся поисками на местности.

Как сообщалось ранее, в Одессе в районе Аркадии потоками воды смыло и унесло в неизвестном направлении 29-летнего мужчину. Однако как оказалось позже, он выжил и был спасен охранниками кафе.