"Ну на**р такие покатушки!" Смытый потопом в Одессе иностранец оказался живым (видео)

Человеком, которого в четверг 22 июля в Аркадии (Одесса) смыло потоком дождевой воды, оказался 29-летний гражданин Польши. Ему удалось выжить.

Об этом 24 июля сообщает Telegram-канал "Одесса как она есть".

Когда Одессу затопило ливнем, 22 июля, в сети появилось видео, на котором видно, что в бурлящей воде находится тело человека. Тогда все подумали, что жертва природного явления не выжила, но это не так.

Мужчину несло потоком воды вниз по лестнице и его увидел охранник кафе. Потом пострадавшего вынесло под деревянный настил, над которым начала подниматься вода.

Охранники спустились, чтобы вытащить потерпевшего, иначе он остался б под водой.

Поляк оказался живым и сейчас находиться в Городской клинической больнице №11.

Как иностранец, так и охранники, не хотят раскрывать свою личность.

Читатели канала активно отреагировали на новость и пошутили над пострадавшим.

Ранее "Телеграф" сообщал о последствиях потопа в Одессе 22 июля.

Также напоминаем о том, как в Одессе во время потопа люди ездили в грузовиках по ценам такси.