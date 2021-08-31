Укр

Развращал, насиловал и снимал на видео - на Полтавщине задержали педофила (видео)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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На момент создания порно контента ребенку было всего 6 лет. Новость обновлена 31 августа 2021, 15:06
На момент создания порно контента ребенку было всего 6 лет.

Про создание порно с ребенком украинским правоохранителям сообщили в Интерполе.

В Полтавской области киберполиция задержала мужчину, которого подозревают в изнасиловании и развращении шестилетнего мальчика и создании детского порно.

Об этом сообщает сайт киберполиции Украины.

Появление порно контента с участием ребенка из Украины заметили в Интерполе. Правоохранители выяснили, что 27-летний житель Полтавской области надругался над сыном своей сожительницы. Причем не просто растлевал и насиловал ребенка, а еще и снимал происходящее на фото и видео.

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Эксперты подтвердили, что эти материалы — детская порнография. Во время обыска изъяли телефон, планшет, системный блок и жесткий диск. На них нашли более 500 файлов с порно с участием несовершеннолетних. 127 из них с участием шестилетнего сына сожительницы.

Мужчине уже сообщили о подозрении в изнасиловании, развращении несовершеннолетних, приобретении, хранении и изготовлении детской порнографии. Его содержат под стражей без права внесения залога. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" писал, что на Одесчине мужчина напал на семилетнюю девочку.

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