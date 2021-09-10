Укр

Фотографировал женские ягодицы и рассматривал вблизи: пассажир харьковского метро прославился в сети (фото)

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Мужчина фотографировал женские ягодицы в метро Новость обновлена 10 сентября 2021, 12:01
Мужчина фотографировал женские ягодицы в метро

Его фото попало в сеть.

В Харькове один из пассажиров метрополитена пожилого возраста фотографировал молодых девушек и потом смотрел снимки, подробно рассматривая интимные места представительниц женского пола.

Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает Telegram-канал "Харьков Life".

Пассажир, который находился в том же вагоне и стоял рядом с мужчиной, сфотографировал, как он просматривает снимки, сделанные в метрополитене. На них пожилой мужчина запечатлил со спины молодую девушку, а когда ехал в транспорте, то сближал фото, рассматривая ее ягодицы.

На фото попала молодая стройная девушка
На фото попала молодая стройная девушка
Мужчина сближал фото и рассматривал их
Мужчина сближал фото и рассматривал их
В кадр попали ягодицы одной из пассажирок
В кадр попали ягодицы одной из пассажирок

Теперь пассажир метро стал звездой соцсетей.

Мужчина, который фотографировал в метро девушек
Мужчина, который фотографировал в метро девушек

Кстати, читатели сети активно отреагировали на увиденные фото и начали шутить с мужчины. Кому-то его поступок показался смешным, а кто-то возмутился из-за инцидента.

Комментарии читателей соцсетей о ситуации в метро
Комментарии читателей соцсетей о ситуации в метро

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