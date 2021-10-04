Укр

Не засыпайте на вписке: мужчине в Одессе выбрили на голове название полового органа (видео)

Автор
Иванка Гамчук
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Автор
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Мужчина проехался в общественном транспорте с ругательным словом на голове
Мужчина проехался в общественном транспорте с ругательным словом на голове

Пользователи соцсетей предполагают, что пассажир чем-то обидел парикмахера, который его стриг.

В одной из маршруток Одессы пассажиры заметили мужчину, у которого на затылке было выбрито нецензурное слово, обозначающее мужской половой орган.

Об этом сообщает Telegram-канал "Ху**ая Одесса".

Неизвестно, знал ли мужчина о том, что у него на голове выбрито нецензурное слово, однако пассажиров маршрутки и прохожих на улицах, вероятно, он изрядно повеселил.

Один из тех, кто ехал вместе с мужчиной в одном транспорте, распространил в сети видео, на котором можно увидеть выбритое на затылке мужчины слово.

Пользователи соцсетей активно отреагировали на видео и пошутили о вариантах, кто мог выбрить на голове мужчины название полового органа. Среди вариантов было то, что он чем-то обидел парикмахера, или же его стригла бывшая девушка, которая работает в салоне. Некоторым из читателей пришло в голову, что мужчине могли выбрить нецензурное слово во время вечеринки, когда он заснул. Были также предположения, что пассажир автобуса намеренно попросил сделать ему такую причёску ради хайпа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Харькове пассажир метро "прославился" в сети тем, что делал фото женских интимных мест и просматривал их в вагоне.

Теги:
#Одесса #Маршрутки #Пассажиры #Нецензурные слова
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