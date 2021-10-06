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Блогер відправив себе посилкою у Одесу і зняв все на відео: ролик став вірусним

Автор
Анна Дворовенко
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Автор
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Блогер відправив себе у Одесу посилкою "Нової пошти"
Блогер відправив себе у Одесу посилкою "Нової пошти"

У картонній коробці блогер провів пів доби

Користувач соціальної мережі TikTok Максим Надточій відправив себе з Києва у Одесу посилкою "Нової пошти" та зняв все на відео, яке потім стало вірусним і набрало 1,2 мільйона переглядів. Про це свідчать публікації на його сторінці.

Так, блогер за допомогою друзів заліз у великий картонний ящик, який потім його товариші занесли у відділення пошти та відправили у Одесу. Все своє перебування у якості поштового відправлення хлопець знімав на відео.

За його словами, у картонному ящику в Одесу йому їхати було досить комфортно. За допомогою ножиць він прорізав додаткові дірки у ньому, щоб було більше повітря і можна було дихати. Місцями блогер скаржився на погані дороги, від яких автомобіль трясло. Крім того, у одному з відео хлопець каже, що водій автомобіля "Нової пошти" їхав дуже швидко, тому він боявся, щоб не сталася ДТП.

Дорога з Києва у Одесу зайняла у хлопця близько семи годин. До цього він провів ніч у відділенні "Нової пошти", адже посилку з ним мали відправити лише зранку.

Відео за добу зібрало 1,2 мільйона переглядів та стало вірусним.

До слова, Максим Надточій має понад 20 тисяч підписників у популярній серед молоді соцмережі TikTok. Він позиціонує себе як пранкер і публікує відео з відповідним контентом.

Раніше "Телеграф" повідомляв про масштабний збій у роботі соціальних мереж — не оминуло це і TikTok.

Теги:
#Київ #Одеса #Блогер #Нова Пошта
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