Слідом за Instagram не працює TikTok

Схоже, що проблема торкнулася всього світу.

На тлі масштабного збою в роботі соцмереж Фейсбук і Інстаграм, користувачі мережі почали скаржитися на проблеми в роботі інших сервісів, серед яких й популярна у молоді соцмережа Tik-Tok.

Згідно з даними Downdetector, перші повідомлення про неполадки в роботі сервісу почали спостерігатися близько 19:00 за київським часом, тобто, вони почали виникати приблизно на 20 хвилин пізніше, ніж проблеми з Інстаграм.

Проблеми з доступом до ТікТок

Цілком ймовірно, це обумовлено тим, що після падіння Facebook і Instagram багато користувачів мережі "перекочували" на інші платформи. При цьому, варто зазначити, що збій спостерігається не тільки в Україні, а й в усьому світі.

Раніше з проблемами через непередбачені навантаження зіткнулися Твіттер і Телеграм. Втім, їх сервера поки ще тримаються, але, за повідомленнями користувачів, працюють вони вже не так швидко.

Коли все повернеться на круги своя поки не відомо, але в службах підтримки Фейсбуку і Інстаграм вже заявляли про те, що знають про збої і роблять все, щоб вирішити проблему.

Нагадаємо, проблеми спостерігаються не тільки в популярних соцмережах, але і в сервісах Netflix, Steam, Google і Amazon. З чим це пов’язано поки не повідомляється.