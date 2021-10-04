Вслед за Instagram не работает TikTok
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 237
Похоже, что проблема затронула весь мир.
На фоне масштабного сбоя в работе соцсетей Фейсбук и Инстаграм, пользователи сети начали жаловаться на проблемы в работе других сервисов, среди которых популярная у молодежи соцсеть Tik-Tok.
Согласно данным Downdetector, первые сообщения о неполадках в работе сервиса начали наблюдаться около 19:00 по Киеву, то есть, они начали возникать примерно на 20 минут позже, чем проблемы с Инстаграм.
Вполне вероятно, это обусловлено тем, что после падения Facebook и Instagram многие пользователи сети "перекочевали" на другие платформы. При этом, стоит указать, что сбой наблюдается не только в Украине, но и во всем мире.
Ранее с проблемами из-за непредвиденных нагрузок столкнулись Твиттер и Телеграм. Впрочем, их сервера пока еще держатся, но, по сообщениям пользователей, работают они уже не так быстро.
Когда все вернется на круги своя пока не известно, но в службах поддержки Фейсбука и Инстаграм уже заявляли о том, что знают о сбое и делают все, чтобы решить проблему.
Напомним, проблемы наблюдаются не только в популярных соцсетях, но и в сервисах Netflix, Steam, Google и Amazon. С чем это связано пока не сообщается.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-