Укр

Вслед за Instagram не работает TikTok

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
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Вслед за Instagram не работает TikTok Новость обновлена 04 октября 2021, 21:02

Похоже, что проблема затронула весь мир.

На фоне масштабного сбоя в работе соцсетей Фейсбук и Инстаграм, пользователи сети начали жаловаться на проблемы в работе других сервисов, среди которых популярная у молодежи соцсеть Tik-Tok.

Согласно данным Downdetector, первые сообщения о неполадках в работе сервиса начали наблюдаться около 19:00 по Киеву, то есть, они начали возникать примерно на 20 минут позже, чем проблемы с Инстаграм.

Проблемы с доступом к ТикТок
Проблемы с доступом к ТикТок

Вполне вероятно, это обусловлено тем, что после падения Facebook и Instagram многие пользователи сети "перекочевали" на другие платформы. При этом, стоит указать, что сбой наблюдается не только в Украине, но и во всем мире.

Ранее с проблемами из-за непредвиденных нагрузок столкнулись Твиттер и Телеграм. Впрочем, их сервера пока еще держатся, но, по сообщениям пользователей, работают они уже не так быстро.

Когда все вернется на круги своя пока не известно, но в службах поддержки Фейсбука и Инстаграм уже заявляли о том, что знают о сбое и делают все, чтобы решить проблему.

Напомним, проблемы наблюдаются не только в популярных соцсетях, но и в сервисах Netflix, Steam, Google и Amazon. С чем это связано пока не сообщается.

Теги:
#Соцсети #Сбой #TikTok
Facebook и Instagram
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