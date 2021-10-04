Укр

Сбой в работе Instagram, Facebook и других сервисов затронул весь мир: карта

Автор
Геннадий Лубенец
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Соцсети Новость обновлена 04 октября 2021, 20:39
Соцсети

Проблемы наблюдаются у многих популярных сервисов.

В работе популярных социальных сетей Instagram и Facebook произошел масштабный сбой. Проблема ощущается не только в Украине, но и в других странах мира. В частности жалобы поступают как с Европы, так и с США и даже с Азии.

Вместе с тем проблемы начали наблюдаться и в работе мессенджера WhatsApp

После того как "лёг" WhatsApp, все массово начали скачивать Telegram. Это привело к перегрузке серверов последнего и, как следствие, также подвисаниям и замедлению работы мессенджера.

Впрочем, в сети начала появляться информация, что не только указанные сервисы испытывают трудности. Также пользователи жалуются на работу сервисов Netflix, Steam и PlayStation, о проблемах сообщают и пользователи Twitter, Google и Amazon, а также немецких телекоммуникационных сетей.

Сбои в работе популярных соцсетей и мессенджеров
Сбои в работе популярных соцсетей и мессенджеров

В службе поддержки Фейсбука уже заявили, что в курсе о проблеме и сейчас делаются все необходимые действия, чтобы ситуация вернулась в норму.

В Инстаграм тоже заявили о проблемах и предложили пользователям соцсети просто подождать.

Никаких других подробностей они не сообщили.

Как сообщалось ранее, соцсеть Фейсбук недавно попала в расистский скандал, связанный с работой искусственного интеллекта.

Теги:
#Facebook #Instagram #Сбой
Facebook и Instagram
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