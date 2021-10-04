Сбой в работе Instagram, Facebook и других сервисов затронул весь мир: карта
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Проблемы наблюдаются у многих популярных сервисов.
В работе популярных социальных сетей Instagram и Facebook произошел масштабный сбой. Проблема ощущается не только в Украине, но и в других странах мира. В частности жалобы поступают как с Европы, так и с США и даже с Азии.
Вместе с тем проблемы начали наблюдаться и в работе мессенджера WhatsApp
После того как "лёг" WhatsApp, все массово начали скачивать Telegram. Это привело к перегрузке серверов последнего и, как следствие, также подвисаниям и замедлению работы мессенджера.
Впрочем, в сети начала появляться информация, что не только указанные сервисы испытывают трудности. Также пользователи жалуются на работу сервисов Netflix, Steam и PlayStation, о проблемах сообщают и пользователи Twitter, Google и Amazon, а также немецких телекоммуникационных сетей.
В службе поддержки Фейсбука уже заявили, что в курсе о проблеме и сейчас делаются все необходимые действия, чтобы ситуация вернулась в норму.
В Инстаграм тоже заявили о проблемах и предложили пользователям соцсети просто подождать.
Никаких других подробностей они не сообщили.
Как сообщалось ранее, соцсеть Фейсбук недавно попала в расистский скандал, связанный с работой искусственного интеллекта.
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