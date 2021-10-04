Инстаграм не работает сейчас — почему не грузит лента и сториз

Пользователи жалуются на проблемы в работе популярных соцсетей.

В работе сайтов Facebook и Instagram произошел масштабный сбой.

Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Согласно его данным первые сведения о том, что сайты "слегли" начали появляться в 18:39 по киевскому времени.

Кроме того наблюдаются сбои в работе мессенджеров Whatsapp и Telegram.

С чем это может быть связано пока неизвестно, однако пользователи жалуются на невозможность получить доступ к страницам в соцсетях, а также отмечают проблемы с загрузкой фото и видео, невозможность получить доступ к сториз и проблемы с отправкой сообщений.

Сбои в работе Instagram

Сбои в работе Facebook