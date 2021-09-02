В работе Instagram случился масштабный сбой
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Больше всего сообщений о сбоях на территории Европы
Около 14:00 по Киеву в работе социальной сети Инстаграм случился масштабный сбой. При попытках загрузить приложение на смартфоне пользователям сообщает, что ленту невозможно загрузить.
При доступе со стационарных ПК также выдает ошибку.
Согласно информации сайта Downdetector, где фиксируются данные о работе приложений и соцсетей, у приложения начались проблемы еще около 11:00 — появились первые сообщения о сбое в работе. Наиболее частая проблема — в половине случаев пользователи отмечали отсутствие доступа к приложению, у более чем трети не происходило соединение с сервером.
Наибольшее количество жалоб — от европейских пользователей, также сообщения о неполадках приходят из США. Там проблемы возникли в крупных городах Вашингтоне, Чикаго, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.
Сообщают также о перебоях в работе приложения Instagram в Марокко, Перу, Бразилии, Иране, Венгрии, Норвегии.
Отметим, что Инстаграм является частью соцсети Facebook.
Ранее "Телеграф" писал, что в Инстаграме появилась функция, которая помогает убирать нежелательный контент.
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