В работе Instagram случился масштабный сбой

Больше всего сообщений о сбоях на территории Европы

Около 14:00 по Киеву в работе социальной сети Инстаграм случился масштабный сбой. При попытках загрузить приложение на смартфоне пользователям сообщает, что ленту невозможно загрузить.

При доступе со стационарных ПК также выдает ошибку.

Ошибка в Instagram

Согласно информации сайта Downdetector, где фиксируются данные о работе приложений и соцсетей, у приложения начались проблемы еще около 11:00 — появились первые сообщения о сбое в работе. Наиболее частая проблема — в половине случаев пользователи отмечали отсутствие доступа к приложению, у более чем трети не происходило соединение с сервером.

Наибольшее количество жалоб — от европейских пользователей, также сообщения о неполадках приходят из США. Там проблемы возникли в крупных городах Вашингтоне, Чикаго, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Сообщают также о перебоях в работе приложения Instagram в Марокко, Перу, Бразилии, Иране, Венгрии, Норвегии.

Отметим, что Инстаграм является частью соцсети Facebook.

Ранее "Телеграф" писал, что в Инстаграме появилась функция, которая помогает убирать нежелательный контент.