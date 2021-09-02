Укр

В работе Instagram случился масштабный сбой

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Пользователи не могут зайти к себе на страницы в соцсети. Новость обновлена 02 сентября 2021, 14:40
Пользователи не могут зайти к себе на страницы в соцсети.

Больше всего сообщений о сбоях на территории Европы

Около 14:00 по Киеву в работе социальной сети Инстаграм случился масштабный сбой. При попытках загрузить приложение на смартфоне пользователям сообщает, что ленту невозможно загрузить.

При доступе со стационарных ПК также выдает ошибку.

Ошибка в Instagram
Ошибка в Instagram

Согласно информации сайта Downdetector, где фиксируются данные о работе приложений и соцсетей, у приложения начались проблемы еще около 11:00 — появились первые сообщения о сбое в работе. Наиболее частая проблема — в половине случаев пользователи отмечали отсутствие доступа к приложению, у более чем трети не происходило соединение с сервером.

Наибольшее количество жалоб — от европейских пользователей, также сообщения о неполадках приходят из США. Там проблемы возникли в крупных городах Вашингтоне, Чикаго, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Сообщают также о перебоях в работе приложения Instagram в Марокко, Перу, Бразилии, Иране, Венгрии, Норвегии.

Отметим, что Инстаграм является частью соцсети Facebook.

Ранее "Телеграф" писал, что в Инстаграме появилась функция, которая помогает убирать нежелательный контент.

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