В Instagram появилась новая функция

Социальная сеть Instagram разработала новую функция, с помощью которой пользователи смогут усилить контроль за демонстрацией нежелательного контента. Об этом в среду, 21 июля, говорится в блоге Facebook.

В сообщении блога отмечается, что в Instagram запускается "Контроль нежелательного контента", который поможет определять, сколько контента с нежелательным содержанием будет отображаться при поиске.

Под таким контентом будут разграничивать информацию, которая содержит насилие или же посты сексуального характера.

"Теперь пользователи соцсети смогут выбирать, хотят ли они видеть в своей ленте нежелательный контент. Кроме того, увеличить объемы нежелательной информации будет доступна только для пользователей, которые достигли совершеннолетия", - говорится в описании новой функции.

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