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Інстаграм не працює зараз — чому не вантажить стрічка і сторіз

Автор
Геннадій Лубенець
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Facebook і Instagram
Facebook і Instagram

Користувачі скаржаться на проблеми в роботі популярних соцмереж.

В роботі сайтів Facebook і Instagram стався масштабний збій.

Про це свідчать дані Downdetector.

Згідно з його даними, перші відомості про те, що сайти "злягли" почали з’являтися о 18:39 за київським часом.

Крім того спостерігаються збої в роботі месенджерів Whatsapp і Telegram.

З чим це може бути пов’язано поки невідомо, однак користувачі скаржаться на неможливість отримати доступ до сторінок в соціальних мережах, а також вказують на проблеми із завантаженням фото і відео, неможливістю отримати доступ до сторіз і проблеми з відправкою повідомлень.

Збої в роботі Instagram
Збої в роботі Instagram
Збої в роботі Facebook
Збої в роботі Facebook
Збої в роботі Telegram
Збої в роботі Telegram

Більша частина повідомлень про збої в роботі Інстаграма надходить з західної та центральної Європи, проте на проблеми з доступом скаржаться також користувачі США і країн південно-східної Азії.

У службі підтримки Facebook заявили, що вже отримали інформацію про те, що частина користувачів відчувають труднощі з отриманням доступу до ресурсу.

"Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше повернути все в норму, і приносимо вибачення за можливі незручності", — повідомили там.

Як повідомлялося раніше, соцмережа Фейсбук нещодавно потрапила в расистський скандал, пов’язаний з роботою штучного інтелекту.

Теги:
#Facebook #Instagram #Збій
Facebook і Instagram
Технології
Інстаграм не працює зараз — чому не вантажить стрічка і сторіз
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Facebook і Instagram
Інстаграм не працює зараз — чому не вантажить стрічка і сторіз
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