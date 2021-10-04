Інстаграм не працює зараз — чому не вантажить стрічка і сторіз

Користувачі скаржаться на проблеми в роботі популярних соцмереж.

В роботі сайтів Facebook і Instagram стався масштабний збій.

Про це свідчать дані Downdetector.

Згідно з його даними, перші відомості про те, що сайти "злягли" почали з’являтися о 18:39 за київським часом.

Крім того спостерігаються збої в роботі месенджерів Whatsapp і Telegram.

З чим це може бути пов’язано поки невідомо, однак користувачі скаржаться на неможливість отримати доступ до сторінок в соціальних мережах, а також вказують на проблеми із завантаженням фото і відео, неможливістю отримати доступ до сторіз і проблеми з відправкою повідомлень.

Збої в роботі Instagram

Збої в роботі Facebook

Збої в роботі Telegram

Більша частина повідомлень про збої в роботі Інстаграма надходить з західної та центральної Європи, проте на проблеми з доступом скаржаться також користувачі США і країн південно-східної Азії.

У службі підтримки Facebook заявили, що вже отримали інформацію про те, що частина користувачів відчувають труднощі з отриманням доступу до ресурсу.

"Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше повернути все в норму, і приносимо вибачення за можливі незручності", — повідомили там.

Як повідомлялося раніше, соцмережа Фейсбук нещодавно потрапила в расистський скандал, пов’язаний з роботою штучного інтелекту.