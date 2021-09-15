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Facebook потрапив у расистський скандал через штучний інтелект

Автор
Анна Дворовенко
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Facebook потрапив у расистський скандал
Facebook потрапив у расистський скандал

Компанії довелося вибачатися за збій у програмному забезпеченні

Соціальна мережа Facebook потрапила у расистський скандал після того, як їх штучний інтелект назвав темношкірих людей "приматами". Компанії довелося публічно вибачатися за збої у програмі розпізнавання облич.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Зазначається, що користувачі Facebook після перегляду відео британського таблоїду The Daily Mail під назвою "Біла людина викликає поліцейських при бійці з чорношкірими на стоянці для яхт" отримали згенероване запрошення із пропозицією "дивитися відео про приматів".

Тобто штучний інтелект соцмережі сприйняв темношкірих людей на відео за приматів, хоча жодного відношення до них вони не мають.

Першою на цю проблему звернула увагу контент-менеджер Facebook Дарсі Гроувс. Вона опублікувала відповідний скріншот на внутрішньому форумі, після чого офіційні представники Facebook вибачилися перед користувачами і назвали інцидент "явно неприйнятною помилкою". Крім того, програмне забезпечення пообіцяли допрацювати.

Варто зазначити, що Facebook не вперше звинувачують у дискримінації темношкірих, зокрема через те, що там повільно реагують на расистські образи.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", Олімпійський чемпіон Жан Беленюк у центрі Києва зіткнувся з групою расистів, які вигукували на його адресу: "чорна мавпа щось знає про патріотизм?! Вали в Африку!". Після цього расистським скандалом зайнялася поліція.

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