Facebook попал в расистский скандал из-за искусственного интеллекта

Компании пришлось извиняться за сбой в программном обеспечении

Социальная сеть Facebook попала в расистский скандал после того, как их искусственный интеллект назвал темнокожих людей "приматами". Компании пришлось публично извиняться за сбои в программе распознавания лиц.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Отмечается, что пользователи Facebook после просмотра видео британского таблоида The Daily Mail под названием "Белый человек вызывает полицейских при драке с чернокожими на стоянке для яхт" получили сгенерированное приглашение с предложением "смотреть видео приматов".

То есть искусственный интеллект соцсети воспринял темнокожих людей на видео по приматов, хотя никакого отношения к ним они не имеют.

Первой на эту проблему обратила внимание контент-менеджер Facebook Дарси Гроуз. Она опубликовала соответствующий скриншот на внутреннем форуме, после чего официальные представители Facebook извинились перед пользователями и назвали инцидент "явно неприемлемой ошибкой". Кроме того, программное обеспечение пообещали доработать.

Стоит отметить, что Facebook не впервые обвиняют в дискриминации темнокожих, в частности потому, что там медленно реагируют на расистские оскорбления.

Напомним, как сообщал "Телеграф", Олимпийский чемпион Жан Беленюк в центре Киева столкнулся с группой расистов, которые выкрикивали в его адрес: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?! Вали в Африку!". После этого расистским скандалом занялась полиция.