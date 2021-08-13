Поліція взялася за расистський скандал з Беленюком: що відомо

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк, який в п'ятницю, 13 серпня, зіткнувся в центрі Києва з расистами, котрі мало не побили його, дав у Національну поліцію свідчення щодо події.

Про це в день конфлікту, 13 серпня, повідомив Жан Беленюк на своїй сторінці в Facebook.

Спортсмен подякував читачів за підтримку і теплі слова після расистського конфлікту, що виник в олімпійця з невідомими молодиками прямо в центрі столиці.

Також Беленюк висловив подяку Нацполіції та главі Міністерства внутрішніх справ Денису Монастирському за швидку реакцію.

"Дав усі необхідні свідчення", - пише спортсмен.

"Я люблю свою країну, вона мені дала все що маю. І ніхто мене не змусить виїхати, а неадеквати існують на кожному кроці! Просто іноді вони трапляються на нашому шляху", - підсумовує Беленюк.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 4 серпня борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв "золото" на Олімпіаді в Токіо. За перемогу українському спортсмену заплатили сотні тисяч доларів.