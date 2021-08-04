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Олімпійське "золото" принесе Беленюку мільйони

Олімпійське "золото" принесе Беленюку мільйони
Оновлено 18:58 Сьогодні Телеграф Уніан

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який в середу 4 серпня на Олімпійських іграх в Токіо виграв "золото", непогано на цьому заробив.

Про це повідомляє Telegram-канал "Tribuna.com Україна".

За перемогу спортсмену заплатили сотні тисяч доларів.

"Шестизначну суму в доларах, а в гривнях і зовсім рахунок на мільйони", - написали в соцмережі про доходи Беленюка за отриману перемогу в змаганнях.

У фіналі олімпійського турніру у ваговій категорії до 87 кг 30-річний спортсмен боровся з угорцем Віктором Лорінцом.

В результаті поєдинку українець переміг з рахунком 5: 1 і таким чином отримав "золото".

Нагадаємо, на старті олімпійського турніру Жан переміг серба Зураба Датунашвілі (3: 1), у чвертьфіналі - алжирця Башира Сід Азара (1: 1), а в 1/2 Беленюк виявився сильнішим за хорвата Івана Гуклека (7:1).

Крім того, ще один борець греко-римського стилю Парвіз Насибов 4 серпня виграв на Олімпійських іграх "срібло".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська тенісистка Еліна Світоліна виграла "бронзу" на Олімпіаді в Токіо.

Також "бронзу" завоювала українська дзюдоїстка Білодід.

Нагадуємо, що плавець Романчук виграв для України "срібло".

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Все по темі:

Жан Беленюк, Борец, олімпійські ігри в Токіо, Золота медаль.
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