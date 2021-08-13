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"Вали в Африку!" У центрі Києва ледь не побили олімпійського чемпіона Жана Беленюк

"Вали в Африку!" У центрі Києва ледь не побили олімпійського чемпіона Жана Беленюк
Оновлено 17:22 Сьогодні Телеграф ілюстративне фото

У п'ятницю, 13 серпня, в центрі Києва в Печерському районі невідомі почали конфлікт з борцем греко-римського стилю Жаном Беленюком, який виграв "золото" на Олімпійських іграх, і мало не побили його.

Про це повідомив сам Беленюк на своїй сторінці в Facebook.

За словами спортсмена, невідомі молоді люди підійшли до нього в центрі столиці та намагалися спровокувати конфлікт.

"Вигукували образливі речі на кшталт:" чорна мавпа щось знає про патріотизм ?! "і" вали в Африку! ", - розповідає Беленюк.

Спортсмен радий, що не дійшла справа до бійки, але він обурився такою поведінкою киян і ставленням до переможця Олімпійських ігор.

"Мені цікаво, українець чи Я для своєї держави, які критерії патріотизму існують в ній?!", - запитує Беленюк.

Також він пише: "Наскільки Олімпійський чемпіон може себе безпечно почувати у своїй Батьківщині та в рідному місті?!".

Спортсмен, який завоював для України "золото", дивується з того, що громадяни країни не цінують працю тих, хто намагається прославити її на світовій арені.

"Нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославлення?!", - підсумовує чемпіон.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за перемогу на Олімпійських іграх Жану Беленюку заплатили сотні тисяч доларів.

Нагадуємо, що за тиждень до конфлікту, 6 серпня, Беленюка в Борисполі зустріли квітами та оплесками.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Все по темі:

Расизм, Конфликт, Печерский район, Жан Беленюк, Київ, олімпійські ігри в Токіо.
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