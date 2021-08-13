"Вали в Африку!" У центрі Києва ледь не побили олімпійського чемпіона Жана Беленюк

У п'ятницю, 13 серпня, в центрі Києва в Печерському районі невідомі почали конфлікт з борцем греко-римського стилю Жаном Беленюком, який виграв "золото" на Олімпійських іграх, і мало не побили його.
Про це повідомив сам Беленюк на своїй сторінці в Facebook.
За словами спортсмена, невідомі молоді люди підійшли до нього в центрі столиці та намагалися спровокувати конфлікт.
"Вигукували образливі речі на кшталт:" чорна мавпа щось знає про патріотизм ?! "і" вали в Африку! ", - розповідає Беленюк.
Спортсмен радий, що не дійшла справа до бійки, але він обурився такою поведінкою киян і ставленням до переможця Олімпійських ігор.
"Мені цікаво, українець чи Я для своєї держави, які критерії патріотизму існують в ній?!", - запитує Беленюк.
Також він пише: "Наскільки Олімпійський чемпіон може себе безпечно почувати у своїй Батьківщині та в рідному місті?!".
Спортсмен, який завоював для України "золото", дивується з того, що громадяни країни не цінують працю тих, хто намагається прославити її на світовій арені.
"Нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославлення?!", - підсумовує чемпіон.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що за перемогу на Олімпійських іграх Жану Беленюку заплатили сотні тисяч доларів.
Нагадуємо, що за тиждень до конфлікту, 6 серпня, Беленюка в Борисполі зустріли квітами та оплесками.