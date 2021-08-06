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Беленюка в Борисполі зустріли квітами та оплесками: фото і відео

Беленюка в Борисполі зустріли квітами та оплесками: фото і відео
Оновлено 12:20 Сьогодні Телеграф

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби, нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк повернувся до Києва після феєричної перемоги і першого для України "золота" в Токіо. В аеропорту "Борисполя" переможця зустрічало більше сотні друзів, родичів і шанувальників, які аплодували Жану і дарували йому великі букети квітів.

Після привітань Жан дав невелике інтерв'ю журналістам, заявивши, що йшов до цієї перемоги 21 рік і щасливий. Звичайно ж, за традицією чемпіон спробував золоту медаль "на зуб".

Відзначимо, що всупереч сподіванням російських пропагандистів, зустріч Беленюка в Києві пройшла не так, як хотілося б в РФ.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в ефірі провладного ток-шоу російська телеведуча Ольга Скабєєва в черговий раз виступила з нападками проти України, висміявши перемогу нардепа від "Слуги народу", борця греко-римського стилю Жана Беленюка на Олімпійських іграх в Токіо, після якої від станцював традиційний гопак з синьо-жовтим прапором.

Журналістка саркастично заявила, що без "зради" не обійшлося. Мовляв, гопак Беленюка був схожий на "москальську навприсядку" і тепер повернення чемпіона на батьківщину нібито може бути небезпечним через майбутній скандал. Втім, в коментарях до відео українці назвали Скабєєву божевільною, а ось Жана Беленюка хвалили: і за золото, і за український гопак.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 86

Все по темі:

Токио, Чемпион, Жан Беленюк, Київ, Бориспіль, Повернення.
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