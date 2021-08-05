На россТВ заявили, что для Беленюка возвращение в Украину может быть опасным (видео)

Российская телеведущая Ольга Скабеева в очередной раз выступила с нападками против Украины на российском ТВ. На этот раз инфоповодом стала победа нардепа от "Слуги народа", борца греко-римского стиля Жана Беленюка на Олимпийских играх в Токио, после которой от станцевал традиционный гопак с сине-желтым флагом.

Так, в эфире пропагандистского ток-шоу "60 минут" Скабеева с иронией поздравила спортсмена, заявив, что Украина - не его историческая родина.

"Не ЛГБТ единым живы Олимпийские игры, без BLM (Black Lives Matter, общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих, - ред.) не обошлось", - начинает свой монолог Скабеева, называя нашего нардепа "бравым казаком".

Журналистка саркастически говорит, что Украина после победы ощутит "хоть какую-то видимую пользу от депутатов "Слуги народа".

"Хотя без зрады не обошлось. Знатоки народных танцев подозревают, что Беленюк дал не традиционного украинского гопака, а пустился в москальскую присядку! Так что на родине могут возникнуть вопросики, как в случае с Зеленским, которому предъявляли, что он вместо вышиванки косоворотку надел", - заявила телеведущая, добавив, что в Украину Беленюку теперь возвращаться опасно.

В комментариях к видео украинцы называют Скабееву сумасшедшей и призывают наконец-то замолчать, а вот Жана Беленюка хвалят: и за золото, и за украинский гопак.

Как ранее сообщал "Телеграф", выигравший золото на Олимпийских играх в Токио народный депутат Украины Жан Беленюк законно получает поздравления, и не только от коллег по политическому лагерю, но и от идеологических оппонентов по парламенту.

Также мы писали, что российская пропагандистка Ольга Скабеева высказалась о "батальонах геев", якобы отправленных на Донбасс президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом.