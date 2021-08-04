На "золоте" Беленюка попиарились даже его политические оппоненты

Выигравший "золото" на Олимпийских играх в Токио народный депутат Украины (фракция "Слуга народа"), борец греко-римского стиля Жан Беленюк законно получает поздравления, и не только от коллег по политическому лагерю, но и от идеологических оппонентов по парламенту.

Так, одной из первых поздравила депутата-спортсмена лидер партии и одноименной парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Она в своем посте на странице в Facebook порадовалась первому "золоту" Украины на Олимпиаде, рассыпалась в комплиментах в адрес Беленюка и не забыла отметить, что он - ее коллега по парламенту.

Не обошел своим вниманием победу Беленюка на Играх и пятый президент Украины, нардеп от фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Он ограничился констатацией факта победы борца и лаконичным "Поздравляю чемпиона!".

Лаконично поздравили нардепа-спортсмена с "золотом" на Олимпиаде и в представленной в парламенте партии "Голос".

Депутат фракции "Голос" в Киевском городском совете Максим Нефьодов также поздравил Беленюка, отметив что "независимо от политических предпочтений, сегодня все болели за депутата от Слуги Народа".

А вот в "Оппозиционной платформе - За жизнь" то ли не заметили первого золота у Украины на Олимпиаде, то ли не посчитали нужным публично реагировать или поздравлять с достижением Беленюка. По крайней мере, на страницах партии в соцсетях спустя несколько часов после победы сей факт никак не отмечен.

Между тем, не только коллеги по парламенту поздравили Беленюка с победой и "золотом".

Так, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил его "с олимпийским золотом как борец борца)".

"Я тоже начинал с классической борьбе, еще до самбо и дзюдо, поэтому цену успеха хорошо понимаю. Это круто)", - написал он на своей странице в Facebook.

Пресс-секретарь экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган также отметила, что победа Беленюка - "тот момент, когда гордишься нардепом от СН)".

"Культивируя величие" (с) и далее по тексту мусоров, поздравляю Украину и Жана с первым олимпийским золотом! Слава Украине!", - так поздравил Беленюка с победой один из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета ветеран АТО и музыкант Андрей Антоненко.

Отметим, что использованная Антоненко в поздравлении фраза о культивировании величия - часть озвученного правоохранителями подозрения ему как мотива для убийства журналиста. "Антоненко Андрей Сергеевич, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделения людей по принципу национальной принадлежности ... решил создать преступную группу, чтобы в ее составе совершить убийство Павла Шеремета", — говорилось в документе.

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